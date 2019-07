Belgique : Miguel Aguza nommé directeur marketing de NGroup

Miguel Aguza a débuté sa carrière en 1999 au sein de Publicis, ensuite chez DDB, il a exercé pendant 12 ans le rôle d’Account Manager pour différents clients tels que Renault Belux, Garnier, Unilever, Sanofi-Aventis, RTBF ou encore D’Ieteren Auto. Après ces expériences en agence, Miguel Aguza rejoindra en 2011 l’équipe Renault Belux comme Advertising and Digital Manager afin de gérer la communication des marques Renault et Dacia. Fin 2014, il intègrera IKEA en tant que Country Marketing Communication Manager où il prend en charge la communication externe (above, digital & social), la stratégie média et l’approche Event & PR marketing. Au cours de sa carrière, Miguel, ensemble avec son équipe et ses partenaires, a remporté de nombreux prix et distinctions en récompense de son travail créatif et de son approche des médias.