Belgique : Les fréquences radio remises en appel d’offres

Après analyse des dossiers, le CSA attribuera les radiofréquences en analogique et en numérique aux radios candidates qui auront obtenu les meilleures évaluations tout en assurant chacune à leur manière la diversité de l’offre. De nombreux critères d’attribution entreront en ligne de compte, parmi eux : l’importance de la diversité culturelle, les quotas musicaux, le plan financier, mais aussi l’originalité et la singularité des services proposés. Le rôle du CSA sera de veiller à ce que l’offre soit équilibrée, avec des radios qui s’adressent à différents publics. "Il faut aussi que les candidats présentent un plan financier crédible pour que l’on puisse veiller à ce que les projets soient viables". La responsable de l’Unité Radios du CSA insiste sur ce juste équilibre et conclut en rappelant aux radios candidates l’importance de remettre un dossier "sérieux". "Il faut en effet que les candidats proposent des engagements qu’ils seront à même de tenir. Les fréquences sont rares et ces engagements seront contrôlés pendant toute la durée de l’autorisation pour des questions évidentes d’égalité de traitement".