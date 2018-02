Belgique : IP Radio renforce son offre néerlandophone

Club FM a en outre été repositionnée en station up-tempo, et TOPradio poursuit en force avec une stratégie entièrement numérique où le DAB+ joue un rôle important. La régie propose l’ensemble des radios dans un package baptisé "BLAST", pour une campagne d’une semaine minimum. Elle atteindra ainsi non seulement l’auditeur classique, mais aussi une nouvelle audience écoutant le DAB+.

En effet, de plus en plus de voitures sont équipées du système DAB+ et les Flamands sont toujours plus conscients de l’offre. D’après l’étude du CIM, plus de 10 % d’entre eux écoutent le DAB+. En Flandre, le DAB+ est en pleine expansion et devient la norme par excellence pour écouter la radio. En plus d’un signal radio numérique HD parfait, le DAB+ offre de nombreuses possibilités innovantes, comme un supplément d’actualités, de meilleures informations routières, etc. Il émet en outre à l’échelon national.