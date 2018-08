Belgique : Chérie s'érige contre la dictature de la vitesse

Face à un modèle de société qui voit ses limites, Chérie se positionne "contre la dictature de la vitesse où rien de ce qui est essentiel ne prime.Chérie prend le contrepied en choisissant le retour à soi, le sens, le bien-être et le lâcher prise". Avec pour ambition de devenir une véritable plateforme slow life, le site de Chérie recèle d’inspirations et d’astuces pour respirer, se détendre et rechercher une vie plus sensée. Vous y trouverez également toutes les prestations acoustiques, interviews décalées et autres vidéos live de vos artistes préférés. Grâce à l’application, plusieurs webradios thématiques sont désormais disponibles gratuitement 7 jours sur 7 et 24h sur 24 : Chérie Zen, Chérie Loves Songs, Chérie Les plus belles voix, Chérie Frenchy, Chérie 80, Chérie Ballads, Chérie Romantic, Chérie 90 et Chérie Acoustic.