Belgique : Chérie décline sa bonne humeur en télévision

Une promesse qui invite les auditeurs à prendre le temps de vivre et à profiter de la vie, sans stress et en évitant la course folle après le temps. Avec Chérie, les auditeurs profitent de la vie en musique, de manière cool, relax et dans la joie. Le postulat de départ, c'est de se rendre compte qu'on a qu’une vie et qu'il faut prendre le temps de la vivre en faisant ce qu'on aime et qui nous procure de la joie. Le défi derrière cette promesse est donc de confirmer le positionnement de la radio comme le compagnon joyeux et optimiste des auditeurs qui les invite à profiter et à vivre pleinement tout au long de la journée à la maison, au travail ou en balade.

L’agence Silver & Copper a été chargée de développer une communication audiovisuelle qui évoque la promesse de la marque : "Chérir la vie en musique".