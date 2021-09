Bel RTL : succès pour l'opération "Pièces Rouges"

Élèves et instituteurs ont fabriqué leur tirelire, mobilisé leurs proches et récolté des pièces rouges par millions. À chaque escale du camion tirelire, de nombreuses personnes sont venues amener leur récolte de pièces à Léon et Bérénice. Les agences Crelan ont également récolté des pièces rouges jour après jour. "Le soutien de chacun pour ce projet un peu fou a porté ses fruits et permettra aux chercheurs de continuer leur combat contre le cancer" souligne Bel RTL.

Pour cette 3e année de l'opération Pièces Rouges, un grand concours entre écoles "Créez votre propre tirelire" était organisé. Les tirelires les plus originales ont été présentées lors du Télévie, ce samedi 18 septembre...