Bel RTL se repositionne et s’offre des couleurs

Accompagnées par l’agence BBDO, les équipes (l’antenne, la production, les animateurs et le marketing) ont travaillé ensemble sur une réflexion qui permet aujourd’hui d’aboutir à "une nouvelle essence de marque audacieuse et durable". Pour la station belge : "c’est collectivement que nous avons revu ce qu’était Bel RTL et ce que Bel RTL est aujourd’hui et sera demain". Une grille de rentrée que le public pourra découvrir dès le 3 septembre prochain. Alors pour cette rentrée, Bel RTL veut incarner la belgattitude : "Être Belge, ce n’est pas qu’une question de nationalité. Comme le démontrent chaque jour nos sportifs, nos artistes et nos concitoyens, c’est avant tout une façon de faire, un ton, une philosophie de vie" explique la radio.