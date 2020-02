Bel RTL : le camion tirelire démarre sa tournée

De Tournai à Anderlecht en passant par Namur et Seraing, chaque province est mise à l’honneur. En mars, du lundi au vendredi, le tout nouveau camion tirelire s’arrêtera dans deux villes différentes par jour. Tous les samedis du mois, Bérénice et Léon Lebouchon sont en direct sur Bel RTL pour une émission spéciale "Opération Pièces Rouges" depuis différents centres commerciaux afin de récolter les pièces rouges et de faire vivre ces généreux moments en compagnie des auditeurs.

Première étape, le amedi 7 mars de 13h00 à 15h30, le camion tirelire et le studio Bel RTL se déplaceront au centre commercial Bellefleur de Couillet.