Bel RTL lance l'opération Pièces Rouges au profit du Télévie

"Ces pièces aideront directement la recherche, qui a déjà énormément progressé. C’est encore plus motivant de voir que les résultats sont là, qu’il n’y a pas une impression de gaspiller ses efforts ou son argent. C’est ça qui va inciter le plus les gens à participer encore" a déclaré Christian Clavier. Afin de récolter les pièces rouges qui trainent dans les poches des auditeurs, le fond des sacs ou dans la voiture, 25 000 tirelires seront disponibles gratuitement dans 138 agences "Crélan" en Wallonie et à Bruxelles. Bérénice en distribuera aussi chaque matin via son émission "On pousse le bouchon" sur Bel RTL dès 8h. Léon Lebouchon, quant à lui, ira comme à son habitude à la rencontre des gens, avec des tirelires sous les bras.