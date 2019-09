Bel RTL lance l'opération "Au boulot"

Les candidatures seront traitées, examinées, en toute confidentialité et sous la responsabilité de nos partenaires professionnels (SD Works , Page Personnel, Le Forem et Actiris). Les candidats retenus auront la chance de rencontrer des employeurs dans les locaux de RTL House, le 26 septembre prochain dans le cadre d’un speedating , et pourront participer à un atelier coaching : "10 minutes pour convaincre" pour préparer au mieux leur entretien d’embauche.Lors de la précédente édition, 20 personnes ont trouvé un emploi. Par exemple, Adriana, 42 ans, a réussi son entretien avec Nonna, fournisseur de sandwiches et de salades. Et seulement, 5 mois après ses débuts dans l’entreprise, elle a décroché un CDI.Ce dispositif est accessible ICI