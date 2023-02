Bel RTL : l'opération "Pièces Rouges" est de retour

Rédigé par Brulhatour le Mercredi 15 Février 2023 à 08:10 | modifié le Mercredi 15 Février 2023 à 08:10

L'opération "Pièces Rouges" fait son grand retour en 2023. Dans les prochaines semaines, Bérénice et Léon sillonneront la Belgique pour récolter les "précieuses" pièces. Dès le 11 mars et pour 6 semaines consécutives, Bérénice et Léon seront en direct tous les samedis sur Bel RTL depuis les points de récolte des pièces rouges.