Bel RTL déjà aux couleurs de Noël

Depuis ce 22 novembre, la programmation musicale est "subtilement teintée de clochettes hivernales". Plus encore, une nouvelle webradio "Bel RTL Noël" est accessible depuis l'application Bel RTL et sur belrtl.be. Elle se présente comme "la bande son idéale des meilleurs moments de fêtes en famille".

Du lundi au vendredi à 19h30, Axelle Red arrive aussi sur Bel RTL pour parler et commenter les plus grandes chansons de Noël de tous les temps, aux côtés de Serge Jonckers, alias "Maître Serge" dans l'émission "Tout pour la musique". La chanteuse belge vient de publier sa version très personnelle de "Santa Claus is coming to town". Un titre à découvrir sur Bel RTL et sur "Bel RTL Noël".