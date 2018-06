Beaucoup de musique sur France Bleu le 21 juin

Dès 6 h, France Bleu diffusera les tout premiers concerts de la journée en direct de Rungis (France Bleu Paris), des reportages et des témoignages et des extraits de l’émission live "Azur en Scène" enregistrée dans les studios de France Bleu Azur (France Bleu Azur)… Tout au long de la journée, les auditeurs retrouveront des titres des artistes invités au cours de la saison, interviews des artistes en backstage et pendant les balances, reportages auprès des premiers spectateurs de la soirée, CD de la compil des Talents 2018 France Bleu à gagner (France Bleu Azur), diffusion de la finale de "La Révélation France Bleu Saint-Étienne Loire" en fin de journée (France Bleu Saint-Étienne Loire), des concerts de groupes régionaux dont un par un groupe formé par des collaborateurs de France Bleu (France Bleu Drôme Ardèche)…



France Bleu retransmettra en direct et en simultané du concert "Tous à Nice" de France 2 sur l’ensemble du réseau jusqu’à 00 h 45.