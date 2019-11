BUMP 2019 : un marché publicitaire en demi-teintes

Avec 15.1% de part de voix, la distribution a légèrement réduit ses investissements publicitaires (-1.1%) avec un repli des enseignes généralistes (-3.1%) contre des dépenses en hausse pour les spécialisées. Même tendance à la baisse pour l’automobile qui affiche -1.5% de budget depuis janvier, pour la beauté (-2.1%) et pour la mode (-1.2%). Les autres secteurs du top 10 sont en progression, en particulier les services (+12.1%) et les télécommunications (+13.7%). Concernant les services, on y retrouve les communications en croissance des acteurs de la livraison de repas à domicile tels que Deliveroo ou Just Eat, mais aussi les campagnes des acteurs du digital et des pureplayers : Vinted.fr, Vendezvotrevoiture.fr, LaFourchette.com ou encore Uber.

Quant aux télécommunications, les bons résultats du secteur sont liés au marché du streaming vidéo qui se développe à grande vitesse et qui génère d’importantes campagnes publicitaires de la part d’Amazon, Netflix ou Canal+ pour la vidéo ou encore Deezer et Spotify pour l’audio.