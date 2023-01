BBC Action Line a reçu plus de 850 000 demandes d'assistance

"En tant que radiodiffuseur de service public, la BBC a joué un rôle important cette année en mettant en évidence une gamme de problèmes de santé mentale dans nos programmes et en fournissant des informations hors antenne sur les organisations qui peuvent offrir de l'aide. Nous continuerons à offrir un soutien et des informations vitaux, encouragés par les puissants scénarios et campagnes à travers la BBC, aidant les milliers de personnes touchées par ces problèmes" a expliqué Nick Mason, responsable des services d'audience de la BBC.

Cette année, BBC Action Line a reçu le plus grand nombre de contacts consécutivement à la programmation de programmes en lien avec le suicide, les abus sexuels, la santé mentale... avec 368 733 personnes cherchant du soutien encouragées par les diffusions.