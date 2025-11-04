Avenir du FSER : la table ronde du SNRL et de la CNRA retransmise en direct

Ce mardi 4 novembre, de 16h15 à 17h00, le RadioTour Bordeaux accueillera un moment fort : la table ronde "Financement et pérennité des radios associatives : FSER et soutien public en question", retransmise en direct sur lalettre.pro et sur l’ensemble des réseaux sociaux de La Lettre Pro de la Radio.

Face à la réduction historique du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER), estimée à –44 % dans le projet de loi de finances 2026, les radios associatives s’interrogent sur leur avenir. Comment préserver leur mission d’information de proximité, de lien social et de pluralisme médiatique dans un contexte budgétaire contraint ?