Avenir du FSER : la table ronde du SNRL et de la CNRA retransmise en direct

Ce mardi 4 novembre, de 16h15 à 17h00, le RadioTour Bordeaux accueillera un moment fort : la table ronde "Financement et pérennité des radios associatives : FSER et soutien public en question", retransmise en direct sur lalettre.pro et sur l’ensemble des réseaux sociaux de La Lettre Pro de la Radio.
Face à la réduction historique du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER), estimée à –44 % dans le projet de loi de finances 2026, les radios associatives s’interrogent sur leur avenir. Comment préserver leur mission d’information de proximité, de lien social et de pluralisme médiatique dans un contexte budgétaire contraint ?
Cette table ronde réunira Sylvain Delfau, président du SNRL, et Jean-Marc Courrèges-Cenac, coprésident de la CNRA, autour d’un échange ouvert sur les modèles de soutien et les pistes de diversification des ressources.
Au-delà du constat, il s’agira d’imaginer des solutions durables pour maintenir la vitalité d’un secteur d’intérêt général, au service de la citoyenneté et de la cohésion territoriale. Un débat essentiel, à suivre en direct de Bordeaux, pour toutes celles et ceux qui font vivre la radio associative.