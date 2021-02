Ausha signe un contrat cadre avec Les Indés Radios

Parfaitement intégré à l’écosystème des solutions digitales développées par les Indés Radios, Ausha se synchronise automatiquement avec leurs logiciels de diffusion et leur permet ainsi de proposer à leur audience des podcasts natifs ou des émissions en replay. Elles peuvent également profiter de l’expertise d’Ausha pour monétiser manuellement ou automatiquement leurs podcasts grâce à son partenariat avec SoundCast.

En plus de suivre leurs statistiques d’écoutes conformes aux normes de l’ACPM, les stations qui s’inscrivent sur Ausha bénéficient d’un site web dédié à leur podcast et d’un lecteur audio compatible à leur propre site internet et à leur application mobile.