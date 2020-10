Ausha fait parler les media et les passionnés

De plus en plus séduits par les contenus audio, les Français ont téléchargé ou écouté plus de 99 millions de podcasts au mois de juin 2020. L’AFP, Le Figaro, Libération et L’Équipe ont fait le choix d’enrichir leurs stratégies médias en proposant à leurs lecteurs des contenus audios, un levier de développement crucial pour les médias. Ausha gère la complexité de l’hébergement, de la distribution et de la monétisation des podcasts des 4 médias. La plateforme démocratise le podcast tout en aidant les médias à atteindre de nouveaux publics. La visibilité est l’un des enjeux essentiels pour tous producteurs de podcast et de surcroît pour les médias. À travers leurs variétés de contenus souvent liés à l'actualité ou aux divertissements. Ausha, accompagne également de célèbres médias pure players comme Topito pour son podcast "Happy Hour". Konbini avec plusieurs émissions de leur radio en ligne, ou encore My Little Paris pour notamment leur podcast "Love Line".