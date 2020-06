Audiences numériques : record historique des Indés Radios

Après plusieurs mois de progression, Les Indés Radios développent encore leur niveau d’écoute en ligne et franchissent un nouveau palier en dépassant la barre des 30 millions d’écoutes actives en France, une progression de 34% après un mois de mars qui avait déjà établi un record. Les Indés Radios sont en effet à la 3e place des groupes les plus écoutés avec 30.7 millions d’écoutes actives en France en avril (versus 22.8 millions d’écoutes actives en avril dernier).

Les 100 marques radios intégrées à ce jour (sur 130 radios membres) représentent 447 radios et webradios. Elles cumulent 30 687096 sessions d’écoutes actives en France pendant cette période. À noter, la performance en ligne de 4 radios qui sont dans le Top 20 : Radio Orient, M Radio, Beur FM et Latina.