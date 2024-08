Audiences en or pour RMC lors des Jeux Olympiques de Paris 2024

Les vidéos ont également rencontré un vrai succès avec 68.1 millions de vues, soit trois fois plus qu’en 2021. Le téléchargement d’applications n’a pas été en reste, affichant une hausse de 75% par rapport aux Jeux précédents, avec un total de 32 8000 téléchargements. Les podcasts ont également attiré une grande audience, atteignant 9.6 millions de téléchargements, marquant une progression de 19%. Du côté des écoutes digitales, RMC a enregistré 16.9 millions d’écoutes en direct, avec 2.3 millions d’écoutes sur ses radios digitales "RMC 100% Bleus" et "RMC 100% Trafic".

Avec notamment 20 heures de direct chaque jour, deux radios digitales, des reporters dans toute la France et un studio délocalisé au Club France durant 19 jours, RMC mettra à nouveau en place un dispositif spécifique à l'occasion des Jeux Paralympiques, dès ce 28 août.