Audiences : RTL Belgium évoque une vague "très atypique"

La méthodologie a été largement impactée : "avant le Covid-19, 70% des personnes interviewées par l'étude étaient recrutées en face à face, à leur domicile, et 30% via internet. L'enquête CIM Radio s'est donc brusquement arrêtée le 16 mars avec le confinement de la Belgique et l'interdiction pour les enquêteurs de continuer ce travail" explique Bel RTL. La période allant de janvier à juin 2020 n'est donc pas complète (il n'y a pas eu d'enquêtes en mars et avril).