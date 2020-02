Audience stable pour les radios de la BBC

Parmi les stations exclusivement numériques, BBC Radio 1Xtra a enregistré une portée de 1.06 million d'auditeurs hebdomadaires. BBC Radio 6 Music a attiré 2.49 millions d'auditeurs (contre 2.41 millions au précédent trimestre et 2.3 millions en 2018). BBC Radio 5 Live Sports Extra a attiré 914 000 auditeurs par semaine (contre 2.2 millions au précédent trimestre et 667 000 l'an dernier). BBC Asian Network a attiré 519 000 auditeurs, contre 602 000 auditeurs au précédent trimestre et 527 000 en 2018.. La BBC World Service a affiché une audience hebdomadaire au Royaume-Uni de 1.38 million (contre 1.21 million au précédent trimestre et 1.56 million en 2018). Enfin, le service BBC Local Radio a atteint 7.5 millions d'auditeurs par semaine.