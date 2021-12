Au tour de la matinale de France Bleu Vaucluse d'être filmée

L’actualité locale et régionale est illustrée par des images de France 3 ; L’actualité nationale et internationale par celles de franceinfo. Chaque station locale de France Bleu est équipée d’une régie vidéo, de cinq caméras ; Le déploiement technique est assuré par les équipes de Radio France. Les studios radio sont décorés et éclairés pour assurer un rendu visuel optimal pour la diffusion à la télévision. France Bleu a lancé ses premières matinales filmées le 7 janvier 2019 : France Bleu Azur et France Bleu Occitanie ont été les deux premières stations locales de France Bleu à être diffusées lors de décrochages locaux sur France 3 de 7h à 8h40 du lundi au vendredi...