Au Québec, les radios organisent "Les Jours de la Radio"

Chaque année, l’Association des Radiodiffuseurs Communautaires du Québec (ARCQ) organise le congrès "Les Jours de la Radio", l’un des plus grands rassemblements de radiodiffuseurs francophones au Canada. Diffuseurs, créateurs, promoteurs et autres acteurs de l’industrie se réunissent quelques jours autour d’activités variées, pour réfléchir aux enjeux de la radio, échanger et tisser des liens.L'an passé, le congrès réunissait plus de 60 radios locales venant des quatre coins du pays. Des experts du monde entier étaient également présents pour partager leur vision et la manifestation a aussi accueilli "Les Rencontres de l’ADISQ".Si vous êtes intéressé, vous pouvez contactez dès maintenant, l'ARCQ grâce à une formulaire disponible ICI