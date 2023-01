Au 1er janvier 2023, plus de 38 132 sites 5G autorisés en France

En France, quatre bandes de fréquences permettent actuellement de fournir un service 5G : 20 881 sites 5G sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile), dont 16 519 sont déclarés techniquement opérationnels ; 5 sites 5G sont autorisés dans la bande 1 800 MHz en Guyane (Outremer Telecom) ; 16 722 sites 5G sont autorisés dans la bande 2 100 MHz (Bouygues Telecom, Orange, SFR et Outremer Telecom), dont 10 648 sont déclarés techniquement opérationnels et 23 291 sites 5G sont autorisés dans la nouvelle bande 3.5 GHz (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR et SRR), dont 16 228 sont déclarés techniquement opérationnels. Certains des sites autorisés sont mutualisés : la somme des sites autorisés par bande de fréquences est plus élevée que le total des supports autorisés.