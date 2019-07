Arte Radio lance son concours de podcast sur l'été

Cette année, pas de forme imposée pour ce nouveau concours : journal intime, docu, fiction, témoignage, situation prise sur le vif, libre aux podcasteurs de choisir. "Tout ce qu'on veut c'est des histoires, vraies ou inventées, comme des échos de nos vies, de notre monde et de la saison" précise ARTE Radio . Il suffit donc de raconter sone été en 3 minutes maximum pour remporter une diffusion rémunérée sur le site d'ARTE Radio (le podcast gagnant sera diffusé et son auteur rémunéré par ARTE Radio). Pour participer, chaque internaute doit envoyer par courrier électronique à l’adresse audioblog@artefrance.fr , son podcast en format mp3, avec un titre, un court texte de présentation, une photographie et ses coordonnées.