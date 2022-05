Arrivée de Qobuz en Amérique latine et au Portugal

Portée par ses récentes levées de fonds de 22 millions d'euros, Qobuz poursuit son développement. Après le lancement de son offre en avril 2021 en Australie, Nouvelle Zélande et dans les pays nordiques, et l'acquisition de e-onkyo music, le service japonais de téléchargement en haute résolution, en octobre 2021, la plateforme française est désormais disponible sur le continent sud-américain. Alors que l'Amérique latine est la région qui a enregistré le plus fort taux de croissance en 2021 sur le marché du streaming (+32.5%, source IFPI 2022), ce sont six nouveaux pays qui bénéficieront d'une offre de streaming haute qualité : le Brésil, le Mexique, l'Argentine, la Colombie, le Chili et, en Europe, le Portugal, portant à 25 le nombre de pays couverts par Qobuz.