Après 27 ans d’existence, FM43 se met enfin au vert

Parallèlement, les interventions des animateurs-bénévoles de FM43 rythmeront cette journée. À 10h, Alain Ayme fera revivre les vieux héros de la Old Time Radio à travers son nouveau programme "Pulp Radio". À 10h30, Marco, Eric et Olivier présenteront "Rock’N foot Coup de tête". Emmanuel Vaganey et Julie Raso prendront le relai. Par ailleurs, de 16h à 17h, FM43 organisera un 100% Live.

FM43 revendique 11 000 auditeurs quotidiens. Grâce à ces 29 bénévoles, la radio produit plus de 50 émissions et chroniques chaque semaine. L'équipe a lancé un nouveau site web. La radio diffuse ses programmes sur 3 fréquences à Yssingeaux (102.0), au Puy-en-Velay (100.3) et au Chambon-sur-Lignon (105.7).