Appel à la grève à Radio France ce 18 juin

"Le plan d'économies, portant sur la période 2019/2022, constitue une remise en cause sans précédent des missions de service public et du cadre social de Radio France" expliquent 6 syndicats dans un communiqué de presse commun. "Les 60 M€ annoncés sont la conséquence du désengagement de l'État et du plan de la Direction, dont le choix d'investissements massifs dans le numérique/web (à hauteur de 20 M€) au détriment de la production radiophonique" ajoute le communiqué. "Radio France a déjà fait les frais de plans d'économies successifs, qui ont conduit à des salaires bloqués depuis 7 ans, de nombreux départs non remplacés et la politique de redéploiements au profit d'activités nouvelles, qui ont désorganisé bon nombre de secteurs" pointent également les syndicats.