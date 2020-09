Anne-Sophie Nectoux nommée directrice générale de NRJ Global

Dans ce cadre, Anne-Sophie Nectoux sera chargée de construire des solutions de communication globales et sur mesure, pour répondre aux besoins spécifiques des annonceurs, en s’appuyant sur les spécificités éditoriales de chacune des marques média du Groupe NRJ, tant en Radio – Audio – TV – Vidéo – Influence et Event. Elle aura également pour mission de positionner et de développer l’activité brand content de cette structure auprès des agences et des annonceurs.

Anne-Sophie Nectoux a débuté sa carrière en 1998 chez Nova Régie, avant d’intégrer Lagardère Publicité où elle occupe pendant 11 ans différentes fonctions. Elle était jusqu'à présent Vice-Présidente, le Bureau France de la BCMA (Branded Content Marketing Association).