Anna Faris choisit Acast pour accélérer sa croissance

"Lorsque j'ai lancé "Unqualified", il était important pour moi de l'utiliser comme un moyen pour que les gens se retrouvent autour des expériences communes que nous traversons tout au long de la vie; de montrer qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Je voulais m'associer à une société de podcast qui partage ces valeurs et qui croit en la nécessité de rassembler les communautés en éliminant les barrières entre nous. Cette société : c’est Acast" a expliqué Anna Faris, créatrice et animatrice du podcast.

Dans le cadre de son engagement envers l'écosystème ouvert des podcasts, Acast distribuera le podcast et le rendra accessible aux auditeurs sur toutes les plateformes d’écoutes, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Samsung Free, entre autres..