Angleterre : les auditeurs tolérants aux grossièretés

Des auditeurs plus tolérants, certes, mais seulement s'ils sont accidentels et que des excuses s'ensuivent rapidement. "Le public dit qu'il souhaite toujours que les radiodiffuseurs examinent attentivement quand et comment un langage offensant est utilisé, afin que les enfants, en particulier, soient protégés. Mais beaucoup de gens reconnaissent que, dans le bon contexte, il peut jouer un rôle important dans les programmes - par exemple, pour créer un impact dramatique, apporter de l'humour, refléter la vie réelle, ou même informer et éduquer" fait observer RadioToday