Amazon Music : un nouveau podcast avec Pénélope Bœuf

"En tant que parisienne et entrepreneuse, je passe mes journées à droite à gauche, mais sans me dépenser physiquement ni mettre le nez dehors ! J’enchaîne les trajets en taxi, en bus, en métro et je termine ma journée sans avoir le sentiment d’avoir bougé mon corps et surtout, avec la tête complètement farcie. À long terme, ça finit par avoir un vrai impact sur mon mental. L’idée de passer 21 jours sans jamais prendre les transports, c’est pour revoir mon rapport à l’espace, au temps, de reconnecter avec des déplacements plus naturels, plus humains, plus physiques… et moins polluants ! Tous les jours, je vous emmène en “rando” avec moi, je vous partage mes expériences et mes réflexions (toujours passionnantes et très raisonnables). Je suis excitée d’entamer ce deuxième challenge de 21 jours en exclusivité, sur Amazon Music" a expliqué Pénélope Bœuf.