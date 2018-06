Amazon Alexa : le nouvel eldorado pour les radios

A peine lancée dans l’hexagone, les communiqués de presse se sont multipliés hier pour annoncer une intégration ou une compatibilité avec la très attendue Amazon Echo. La commercialisation (à prix cassé) des enceintes connectées de la firme américaine, dont les premiers exemplaires seront livrés le 13 juin, a réveillé de nombreux médias français. Ainsi, plus d’une vingtaine d’entre eux ont signé, pour ce grand lancement, un partenariat avec Amazon afin d'y diffuser gratuitement leurs contenus, grâce des " skills " (applications).Sur le site d’Amazon, RTL et franceinfo sont les deux stations mises en avant aux côtés d'autres marques fortes qui parlent aux Français comme Allociné, Deezer, l‘Équipe ou encore la RATP. NRJ a également annoncé que son univers était désormais en accès direct sur Amazon Alexa en prononçant "Alexa lance NRJ" (lire ICI ). Le journal Le Parisien propose également son flash info enregistré par un vrai journaliste. Sud Ouest ou Le Figaro ont choisi la technique de la voix de synthèse, moins coûteuse, appelée "text to speak" avec un résultat relativement artificiel. D'autres radios comme RMC et France Inter intègrent déjà leurs propres contenus.