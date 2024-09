"Alsace Express" : une deuxième édition organisée par Top Music

Après une première édition en octobre 2023 (entre Mulhouse et Strasbourg, au profit de l’association SEVE Seins et Vie), l’Alsace Express de Top Music est de retour. L'animatrice de la matinale "On "est tous debout", Estelle, va retenter ce défi fou, cette fois-ci entre Sarrebourg et Strasbourg. Plusieurs étapes (communes d’arrivée ou de départ) sont prévues : Saverne, Truchtersheim, Haguenau, Roppenheim The Style Outlets et Lampertheim. Estelle marchera en moyenne pendant six heures chaque jour pour parcourir entre 23 et 28 km quotidiennement.

Pour cette 2e édition de l’Alsace Express, 10 € par kilomètre parcouru seront reversés à l’association Les Enfants de Marthe (pour offrir du rêve aux enfants atteints de cancer et soignés dans le service d’onco-hématologie pédiatrique et greffe de moelle osseuse à l’Hôpital de Strasbourg-Hautepierre).