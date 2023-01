Alouette : un concert avec Jenifer dans un lieu tenu secret

Une centaine d’auditeurs assisteront à ce concert privé. Ce nouveau "Live Alouette" leur permettra d’être au plus près de l’artiste "pour un moment d’échange, de chant et de partage". Les invitations pour cet événement gratuit ont été offertes depuis le 1er janvier en écoutant Alouette.

Le lendemain matin, mercredi 11 janvier, de 7h à 8h, la chanteuse sera en direct dans l’émission "Alouette le 6-10 de Niko et Julie" pour une heure d’interview. Elle se confiera sur son album "n°9" (sorti le 4 novembre dernier), sur ses projets, sur sa prochaine tournée ou encore sur ses envies. Elle répondra bien sûr aux questions que les auditrices et auditeurs d’Alouette ont déposé sur les réseaux sociaux.