Alouette organise un showcase avec Vianney

Vianney sera également en direct, dès le lendemain, de 7h à 9h avec Maxime et Julie, dans la matinale d'Alouette, pour évoquer son nouvel album, parler de son actualité et répondre aux questions des auditeurs.

Cette semaine, dès que les auditeurs entendent "Salut, c’est Vianney sur Alouette, ils peuvent appeler le 0820 90 9000 et gagner leurs invitations ainsi que leurs entrées pour passer la journée au Puy du Fou.