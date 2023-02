Alouette organise deux événements avec Claudio Capéo

Deux cents auditeurs assisteront à un concert privé de Claudio Capéo le 15 mars à 20h à Nantes à la salle Joséphine B. Ce "Live Alouette" permettra aux invités d’être au plus près de l’artiste pour "un moment d’échange, de chant et de partage". Les invitations pour cet événement gratuit sont à gagner en écoutant Alouette.

Le lendemain matin, jeudi 16 mars, de 7h à 9h, Claudio Capéo sera en direct dans la matinale pour deux heures d’interview. Claudio Capéo se confiera sur son album "Rose des vents", ses projets, sa prochaine tournée ou encore ses envies. Il répondra bien sûr aux questions que les auditrices et auditeurs poseront sur les réseaux sociaux.