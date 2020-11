Qui sera sur le podium du Vendée Globe 2020 ? Du 2 au 6 novembre, les auditeurs d'Alouette sont invités à faire leur pronostic sur les skippers en tête de la course, et à tenter de remporter leur séjour sur la côte Ouest. En famille ou entre amis, ils profiteront d’un séjour d’une semaine grâce à Alouette et La Fournée Dorée. Pour participer, ils doivent se diriger vers le site Internet alouette.fr et participer à un jeu en ligne.