Alouette : l'anticipation technique a permis la continuité des programmes

Prendre les devants. Voilà le pari d'Alouette, bien avant le début du confinement. "Il faut être prudent et respecter les consignes de sécurité (...) Presque tous les animateurs sont autonomes chez eux. Sur la quarantaine de salariés, 5 ou 6 personnes viennent à la radio et tout le reste se passe à distance" a rappelé Frédéric Bourgeais, directeur technique d'Alouette lors de la Virtual Radio Week.

Alouette est motorisée par Zenon depuis 14 ans : "on réalise déjà des émissions déportées avec Zenon. Cela n'a donc pas été un changement mais nous avons déporté un peu plus encore le matériel chez nos animateurs". Il a donc fallu "penser" l'installation dans les domiciles des salariés et trouver la bonne acoustique en s'assurant des accès ADSL. "Ce que l'on fait aujourd'hui, il aurait été très difficile de le faire il y aune dizaine d'années. Des technologies sont en train d'émerger aujourd'hui" rappelle Frédéric.



Pour transmettre, Alouette utilise toute la gamme AETA : "des produits incassables et de très grande qualité".