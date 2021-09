"Allo l'ISS ? Ici Radio France !"

Mercredi 22 septembre, au Studio 104 de Radio France, Thomas Pesquet interviendra pour la première fois en direct depuis l’ISS sur l’antenne de France Inter et en vidéo dans "Le Téléphone sonne" de Fabienne Sintes pour répondre aux questions des auditeurs et des spectateurs. Le lendemain matin, la matinale de franceinfo diffusera une interview de l’astronaute par Marc Fauvelle à 7h40. De nombreux invités et experts participeront à cet événement inédit, une occasion d’explorer ensemble les enjeux et les prochains défis de l’aventure spatiale.