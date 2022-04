Allianz France lance un podcast avec NRJ Global

Afin d’écrire, réaliser et produire ce podcast, NRJ Global Solutions Créatives s’est appuyé sur les expertises de NRJ Créations – cellule du groupe NRJ dédiée au podcast - et de Spot Machine – studio de production interne -, en coordination avec les équipes de Fuse. Le lancement du podcast "Mieux vaut prévenir" est associé à un plan de médiatisation d’ampleur sur les sites, applications, webradios et podcasts replay des marques du groupe NRJ. Il est disponible sur le site et l’application NRJ, rubrique podcast, ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.