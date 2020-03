Alain Liberty (SIRTI) : "Le confinement rend complexe l’organisation des antennes"

LLPR - Quels conseils pouvez-vous donner aux personnels et aux dirigeants ?

AL - D’abord de rester calme, c’est une période difficile mais la mobilisation est générale. Nous sommes confiants dans l‘avenir. Les mesures concrètes misent en place par l’État vont permettre d’éviter des situations irrémédiables. Au-delà des conseils, je veux rendre hommage aux radios qui ont réussi malgré ces conditions exceptionnelles à adapter leurs programmes pour apporter aux auditeurs et à la collectivité, les services dont ils ont besoin.



LLPR - Avez-vous des cas difficiles à traiter ?

AL - La situation est difficile, historique même. On écoute la radio tous les jours, ça semble facile, il suffit d’appuyer sur un bouton et les voix de nos animateurs, de nos journalistes sont là. Mais faire de la radio c’est difficile, ça coûte cher. Certains, dont parfois les pouvoirs publics, oublient l’importance de nos médias dans le quotidien des français. Soyons donc attentifs afin que les plus fragiles d’entre nous résistent à l’épreuve.



LLPR - Concernant l’impact financier, avez-vous déjà une évaluation sur le secteur de la radio ?

AL - Il est beaucoup trop tôt pour avoir des chiffres.



LLPR - Après la masse salariale, le poste de dépense de la diffusion est le plus important. Avez-vous des contacts avec les diffuseurs pour demander des reports de facturation ?

AL - Pas au moment où sont rédigées ces lignes mais nous invitons nos adhérents à négocier autant que possible avec l’ensemble de leurs fournisseurs et partenaires afin de gérer dans les meilleures conditions la trésorerie, élément central pour sortir de la crise.



LLPR - Justement, pensez-vous que certaines radios pourraient connaître d’importantes difficultés financières, certaines nous ayant signalés des problèmes de trésorerie à venir ?

AL - Comme je l’évoquais, comme pour toutes les entreprises de France, les radios sont touchées, et parfois doublement car elles ont souvent une activité en plus liée à l’événementiel. Un secteur à l’arrêt total. Nous serons vigilants pour que le gouvernement ait une juste appréciation de la situation économique des radios et leur vienne en aide proportionnellement au service irremplaçable qu’elles apportent à la collectivité.