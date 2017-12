Africa n°1 : "pour la douzième fois, le CSA a dit non"

Rappelons qu'à Toulouse, le CSA a choisi d’attribuer les deux fréquences disponibles à deux radios indépendantes de Catégorie B et D. "En tant qu’adhérent au GIE les Indés Radios et conscient du travail effectué par ces deux stations, nous nous en félicitons". Pour autant, Afica N°1 était bien sûr candidate dans la Métropole toulousaine, "l’une des plus importantes pour les Africains d’origine, juste après Marseille, en terme de population, de vitalité culturelle et de tissu associatif". Mais pour la douzième fois depuis 2007, année au cours de laquelle le CSA. a décidé de faire passer Africa N°1 au rang de "radio thématique à vocation nationale" (catégorie D), la station a échoué à faire entendre sa voix et celle des diasporas originaires d’Afrique. "Pour la douzième fois, le CSA a dit non" regrette la radio.