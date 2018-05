Africa n°1 au New Morning ce 13 mai

Africa n°1 veut soutenir les artistes reggae notamment à travers le rendez-vous proposé chaque jeudi par l'artiste reggae Jean-Jacques Berthieu, dans l'émission "Ambiance Africa". "C'est une musique qui fait partie de notre vie depuis toujours sur la radio africaine", a expliqué Dominique Guihot, le PDG d'Africa n°1. "Avec des stars africaines du reggae comme Tiken Jah Fakoly et Alpha Blondy, les sonorités reggae n'ont jamais quitté l'antenne".

La station le démontrera ce dimanche 13 mai de 18h30 à minuit, au New Morning.

Rappelons qu'Africa n°1 Paris est diffusée sur 3 fréquences (107.5 FM à Paris, 92.3 FM à Melun et 87.6 FM à Mantes-la-Jolie). Elle est disponible sur africa1.com, sur l’application iPhone de la radio et via les réseaux sociaux. Elle bénéficie d’un auditoire global de 970 000 personnes.