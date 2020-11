Africa Radio recrute une nouvelle directrice de l’information

Elle a fait une grande partie de sa carrière à Londres et à Dakar pour la BBC après avoir été notamment rédactrice en chef de Radio Nostalgie puis de STV à Douala (Cameroun). Elle animera chaque jour, du lundi au vendredi une nouvelle émission de décryptage de l’actualité "Le Grand Rendez-vous", à 18h, heure de Paris (17h en Temps Universel).

"Lilianne est une voix familière de nos auditeurs" a précisé Dominique Guihot, PDG d’Afriac Radio. "Elle co-présente depuis huit ans l’émission politique hebdomadaire produite par Africa Radio et BBC Afrique "Le Débat". Nous avons pu mesurer au fil des années son professionnalisme et sa grande connaissance de l’actualité africaine et internationale". Lilianne Nyatcha va continuer à co-animer cette émission, cette fois-ci pour le compte d’Africa Radio.