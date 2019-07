Africa Radio arrive à Marseille et Nice en DAB+

''Après Lille, Strasbourg, Lyon, Nantes, Rouen, Saint-Nazaire, Le Havre, Toulouse, Bordeaux et Orléans, explique Dominique Guihot, le Président Directeur Général de Africa Radio, notre station couvre ainsi la quasi totalité des agglomérations qu'elle s'est fixée. Nous avons travaillé pour ces appels avec les chiffres de l'INSEE sur les Africains d'origine en France et notre objectif est en grande partie atteinte en DAB+. Nous continuerons parallèlement à être candidat en FM dans ces grandes agglomérations en attendant que le taux d'équipement des auditeurs en DAB+ soit significatif".

Par ailleurs, Africa Radio mène également un développement en Afrique francophone à Abidjan et à Brazzaville en FM. Elle est candidate également à Dakar, Ouagadougou, Douala et Yaoundé.