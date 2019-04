Africa N°1 change de nom et arrive à Abidjan

LLPR - Pourquoi ce choix de changer de nom ?

DG - Cela correspond à un changement d’époque et un nouveau projet. Africa N°1 était la combinaison d’une radio née au Gabon par l’initiative de deux états, le Gabon et la France et d’un programme produit en France. Elle a été la première radio en Afrique pendant 15 ans, puis, a connu des difficultés structurelles jusqu’à disparaitre en 2018 en Afrique. De notre côté, Africa N°1 Paris a toujours souhaité s' adresser à tous les Africains francophones, qu’ils soient sur le continent ou en Europe. Parce que la diaspora garde un lien fort avec les pays d’origine et que les pays francophones suivent de prêt l’actualité européenne, et pas seulement les championnats de foot !

Africa Radio, c’est une nouvelle ambition pan-africaine, illustrée dès cette semaine par l’attribution d’une fréquence FM en Côte d’Ivoire sur 91.1 et cet été par une nouvelle fréquence à Brazzaville, sur le fleuve Congo.