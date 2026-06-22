Aeranti-Corallo célèbre 50 ans de radios et télévisions locales en Italie

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Aeranti-Corallo organisera le RadioTV Forum 2026 le jeudi 9 juillet 2026 à partir de 10h30 à Rome, dans la salle Orlando du bâtiment Confcommercio situé Piazza Gioacchino Belli 2. La fédération représente environ 600 entreprises locales de radio et de télévision en Italie. L’événement a pour objectif de favoriser les échanges institutionnels et d’approfondir les principales problématiques qui concernent actuellement les médias audiovisuels locaux.
Pour la radio, plusieurs sujets seront au centre des discussions. Les participants aborderont notamment la visibilité des contenus radiophoniques locaux sur les appareils audio, l’évolution de la radio numérique terrestre DAB+, ainsi que les questions liées à la couverture des réseaux radio locaux.
Pour la radio, plusieurs sujets seront au centre des discussions. Les participants aborderont notamment la visibilité des contenus radiophoniques locaux sur les appareils audio, l’évolution de la radio numérique terrestre DAB+, ainsi que les questions liées à la couverture des réseaux radio locaux.
Le cinquantième anniversaire de la radio locale italienne
L’édition 2026 du RadioTV Forum coïncide avec le cinquantième anniversaire de la radio et de la télévision locales en Italie. Cette commémoration renvoie à l’arrêt n°202 rendu le 28 juillet 1976 par la Cour constitutionnelle italienne, qui avait déclaré illégal le monopole de l’État sur les émissions locales diffusées par voie hertzienne. Cette décision a ouvert la voie au développement des radios et télévisions locales à travers le pays.
Depuis cinquante ans, les diffuseurs locaux occupent une place importante dans l’écosystème médiatique italien. Ils assurent une couverture de proximité, participent à la valorisation des identités territoriales et de la culture locale et contribuent à la circulation de l’information au sein des communautés. Cette édition du forum entend ainsi revenir sur le rôle joué par ces médias tout au long de ces cinq décennies.
Depuis cinquante ans, les diffuseurs locaux occupent une place importante dans l’écosystème médiatique italien. Ils assurent une couverture de proximité, participent à la valorisation des identités territoriales et de la culture locale et contribuent à la circulation de l’information au sein des communautés. Cette édition du forum entend ainsi revenir sur le rôle joué par ces médias tout au long de ces cinq décennies.
Des interventions institutionnelles et professionnelles
La conférence s’ouvrira avec la présentation du "Rapport annuel sur l’état du secteur de la radio et de la télévision locales" par Marco Rossignoli, coordinateur d’Aeranti-Corallo et président d’Aeranti. Une intervention de Franco Mugerli, membre du comité exécutif d’Aeranti-Corallo et président de l’association Corallo, suivra cette présentation.
Parmi les intervenants annoncés figurent Adolfo Urso, ministre des Entreprises et du Made in Italy, Alberto Barachini, sous-secrétaire à la Présidence du Conseil chargé de l’édition, Laura Aria, commissaire de l’AGCOM, Carola Barbato, présidente de la Coordination nationale des Co.Re.Com., Antonio Martusciello, président d’Audiradio, société chargée de la mesure des audiences radio, Paolo Lugiato, directeur général d’Auditel, organisme de mesure des audiences télévisées, ainsi que Matteo Naccari, secrétaire général adjoint de la FNSI.
Parmi les intervenants annoncés figurent Adolfo Urso, ministre des Entreprises et du Made in Italy, Alberto Barachini, sous-secrétaire à la Présidence du Conseil chargé de l’édition, Laura Aria, commissaire de l’AGCOM, Carola Barbato, présidente de la Coordination nationale des Co.Re.Com., Antonio Martusciello, président d’Audiradio, société chargée de la mesure des audiences radio, Paolo Lugiato, directeur général d’Auditel, organisme de mesure des audiences télévisées, ainsi que Matteo Naccari, secrétaire général adjoint de la FNSI.
Une reconnaissance pour les acteurs historiques
Les débats porteront également sur la convergence des plateformes de distribution, une thématique qui accompagne l’évolution des usages et des modes de consommation des contenus audio.
La manifestation se conclura par la remise de prix à des entreprises locales de radio et de télévision qui célèbrent elles aussi 50 années d’activité. Cette séquence viendra souligner l’ancrage historique de ces médias dans le paysage audiovisuel italien et marquer symboliquement cet anniversaire qui constitue le fil conducteur du RadioTV Forum 2026.
La manifestation se conclura par la remise de prix à des entreprises locales de radio et de télévision qui célèbrent elles aussi 50 années d’activité. Cette séquence viendra souligner l’ancrage historique de ces médias dans le paysage audiovisuel italien et marquer symboliquement cet anniversaire qui constitue le fil conducteur du RadioTV Forum 2026.