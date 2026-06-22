Aeranti-Corallo célèbre 50 ans de radios et télévisions locales en Italie

L’édition 2026 du RadioTV Forum coïncide avec le cinquantième anniversaire de la radio et de la télévision locales en Italie. Cette commémoration renvoie à l’arrêt n°202 rendu le 28 juillet 1976 par la Cour constitutionnelle italienne, qui avait déclaré illégal le monopole de l’État sur les émissions locales diffusées par voie hertzienne. Cette décision a ouvert la voie au développement des radios et télévisions locales à travers le pays.

Depuis cinquante ans, les diffuseurs locaux occupent une place importante dans l’écosystème médiatique italien. Ils assurent une couverture de proximité, participent à la valorisation des identités territoriales et de la culture locale et contribuent à la circulation de l’information au sein des communautés. Cette édition du forum entend ainsi revenir sur le rôle joué par ces médias tout au long de ces cinq décennies.