Les 25 radios les plus écoutées en Italie  €

Le Top 25 des radios les plus écoutées en Italie en Jour Moyen, avec RTL 102.5 en tête à 6 318 000 auditeurs. Les radios nationales sont mesurées au deuxième trimestre 2026 et les radios locales au premier semestre 2026. Source : Radiospeaker.it, données Audiradio.
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